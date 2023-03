O espanhol Pulpis deixou o cargo de treinador da equipa masculina de futsal do Benfica.

Em comunicado no site oficial, o clube informa que a saída do técnico ocorreu por mútuo acordo. Os maus resultados do Benfica - três derrotas nos últimos cinco jogos - terão sido decisivos para a saída de Pulpis.

O sucessor "será anunciado em tempo oportuno", informa o Benfica, que está no terceiro lugar do campeonato, atrás de Sporting e Braga.