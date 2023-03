Futsal. Janice quer ganhar Europeu e “fazer história”

A pivô Janice Silva espera “fazer história” no campeonato da Europa feminino de futsal, que se disputa na Hungria.

A jogadora do Benfica garante que a seleção está "muito unida e focada no objetivo", que é "ganhar o jogo [contra a Espanha] e assegurar um lugar na final".

"Estamos preparadas e muito focadas no que o mister Luís Conceição nos tem transmitido. Temos afinado pequenos pormenores que podem fazer a diferença neste jogo", descreveu.

A Espanha, bicampeã europeia em título, “é uma seleção de excelência e tem jogadoras de muita qualidade, tal como Portugal. Vai ser um jogo de extrema dificuldade".

"Acredito que desta vai ser de vez [o título europeu]. Só depende de nós", refere Janice.

Questionada sobre golos a marcar durante o Europeu, Janice garante que “o objetivo coletivo está acima do individual. A nossa prioridade é ganhar a meia-final com Espanha e depois a final. Se o fizermos com um golo meu, tanto melhor. Desde que a equipa ganhe, ficarei feliz”.

Esta quinta-feira, às 17h00, o selecionador e a capitã Ana Azevedo vão fazer a antevisão da meia-final.

Portugal vai defrontar Espanha, esta sexta-feira, a partir das 15h00.