Os Milwaukee Bucks são a primeira equipa apurada para os "play-offs" da NBA, depois da 50.ª vitória da temporada, obtida ao 69.º jogo, na visita aos Phoenix Suns, por 116-104, na madrugada desta quarta-feira.

Giannis Antetokounmpo foi o grande protagonista do encontro, com um duplo-duplo de 36 pontos e 11 ressaltos, mais oito assistências. Brook Lopez também esteve em destaque, com 21 pontos e dez ressaltos.

Do lado dos Suns, numa reedição da final da NBA de 2021 (na altura, os Bucks venceram por 4-2), de nada valeram os 30 pontos de Devin Booker.

Os Milwaukee Bucks chegam, assim, à 50.ª vitória da época, em 69 jogos, e garantem um lugar nos "play-offs". O líder da Conferência Este é a primeira equipa a apurar-se para a fase a eliminar da NBA.