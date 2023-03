Presidente destituído está a par do dia a dia da Federação de Judo, mas garante que não interfere

O presidente destituído da Federação Portuguesa de Judo (FPJ), Jorge Fernandes, garantiu, esta terça-feira, que não continua a tirar proveito do cargo, apesar de estar ao corrente do dia a dia do organismo e das contas do programa olímpico, e manteve que será novamente candidato.

A audição de Jorge Fernandes na comissão parlamentar de cultura, comunicação, juventude e desporto, sobre a polémica que resultou no seu afastamento da FPJ, ficou marcada pelas perguntas insistentes sobre o porquê de estar tão por dentro da atividade diária do organismo e, até, das contas correntes. O ex-presidente explicou que se tivera o cuidado de se informar, de modo a estar preparado para as questões dos deputados, que mostraram, ainda assim, incredulidade com as respostas.

Ainda assim, o presidente destituído desmentiu Telma Monteiro, que o acusou de continuar "a usar recursos da Federação, a estar presente nas competições e a mandar nos funcionários da Federação".

"Não tenho nada a ver [com a FPJ] desde o dia 18 de dezembro. Não lhe posso responder como é que ela está a ser gerida, naturalmente. Está uma direção, está um grupo de pessoas que está a gerir e que está a manter a Federação. Não posso responder a isso", assegurou o ex-presidente, na audição solicitada pelo grupo parlamentar do PS.

Confrontado com o facto de se ter deslocado ao Parlamento numa viatura da FPJ, Jorge Fernandes frisou que recebera autorização para o fazer: "Não vim como presidente destituído. Eu vim no carro da Federação, pedi autorização, tenho essa autorização para vir no carro da Federação."