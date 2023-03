Nuno Borges ganha lugar no quadro principal do Challenger do Arizona

Nuno Borges recebeu entrada direta para o quadro principal do Challenger do Arizona, nos Estados Unidos da América. O número um nacional estava inscrito no "qualifying", mas beneficiou da desistência de tenistas inscritos no quadro principal, para entrar com estatuto de "alternate".

O sorteio, no entanto, não foi favorável para Borges (80) que tem encontro com o argentino Diego Schwartzman, atual número 38 do "ranking" e antigo "top-10", logo na 1.ª ronda.

João Sousa, atualmente na posição 148 da classificação ATP, tem de passar pelo "qualifying". Na 1.ª ronda mede forças com o norte-americano Emilio Nava (188).

O Challenger do Arizona conta com um quadro muito forte de jogadores, tendo em conta a categoria do torneio, por estar encaixado entre os dois Masters 1000 - Indian Wells e Miami - que se realizam em março, nos Estados Unidos.

Matteo Berrettini, Gael Monfils, Richard Gasquet, Ruusuvuori, Lehecka, Bublik e Schwarzman são alguns dos nomes de peso a disputar o torneio em Phoenix, entre 13 e 19 de março.