Quinta dos Lombos derrota Benfica e conquista Taça de Portugal

O Quinta dos Lombos conquistou a sua terceira Taça de Portugal feminina de basquetebol, ao derrotar na final, disputada na Maia, o Benfica por 53-51.

Num encontro discutido ponto a ponto, o Quinta dos Lombos, que ao intervalo já vencia por 30-27, acabou por levar a melhor, frente a uma equipa que perseguia o seu terceiro troféu consecutivo.

Esta é a primeira derrota das encarnadas em competições nacionais esta temporada.

No palmarés, o CIF e o CAB Madeira continuam como as equipas mais tituladas, ambas com sete vitórias, enquanto o Quinta dos Lombos está agora no lote dos nonos, com três títulos, e o Benfica no 14.º, com dois.