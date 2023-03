Pogacar ganha mais uma etapa e conquista Paris-Nice

Tadej Pogacar confirmou o triunfo final no Paris-Nice, ao conquistar a oitava etapa, impondo-se a Jonas Vingegaard no primeiro duelo da época entre os dois últimos vencedores do Tour.

A supremacia do esloveno da UAE Emirates nunca esteve em causa ao longo da prova francesa e Pogacar demonstrou, com novo ataque a solo, desta feita a 19 quilómetros da meta, que o dinamarquês da Jumbo-Visma terá de melhorar, e muito, se quiser defender com sucesso o título na Volta a França.

Pogi conquistou o Paris-Nice com 53 segundos de vantagem sobre David Gaudu (Groupama-FDJ), o francês que se intrometeu no duelo mais esperado deste início de temporada e que relegou Vingegaard para terceiro, a 1.39 minutos do vencedor.

Na etapa deste sábado, o esloveno atacou na ascensão até Col d'Èze e não voltou a ser alcançado. Cumpriu os 118,4 quilómetros com início e fim em Nice em 2:51.02 horas, menos 33 segundos do que toda a gente, com Vingegaard em segundo e Gaudu em terceiro.

Pogacar mostrou de novo ao dinamarquês do que é capaz, avisando todos os outros rivais, e igualou o compatriota Primoz Roglic (Jumbo-Visma), outro adversário e campeão do Paris-Nice em 2022, que por estes dias também fez “hat trick” no Tirreno-Adriático.

Pogacar está verdadeiramente indomável no arranque de 2023, somando a 'Corrida ao Sol' aos triunfos na Volta à Andaluzia (na qual venceu três etapas) e na Clássica de Jáen. O bicampeão do Tour (2020 e 2021) consegue também fazer o pleno nas principais corridas por etapas desta época do ano, juntando o Paris-Nice às duas vitórias no Tirreno-Adriático (2021 e 2022) que constam no seu palmarés.

Já Vingegaard, depois de vencer todas as etapas do Gran Camiño e a geral, demonstrou ainda estar longe do pico de forma, acusando alguma falta de ritmo perante aquele que será o seu principal rival na Volta a França.