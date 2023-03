Portugal goleia no ensaio geral antes do Europeu feminino

A seleção portuguesa de futsal goleou a Ucrânia, por 6-1, no segundo jogo de preparação para o Euro 2023, que começa para a semana na Hungria.

Os golos da equipa das quinas em Rio Maior foram apontados por Carla Vanessa, Fifó, Cátia Morgado, Lídia Moreira e Carol. Houve ainda um autogolo.

Já no sábado, as comandadas de Luís Conceição tinham derrotado o mesmo adversário por 7-0, com um “hat-trick” de Janice, um “bis” de Pisko e golos de Carla Vanessa e Ana Azevedo.

O Europeu de Futsal começa a 17 de março, às 15h00 com a meia-final contra a Espanha, a atual bicampeã europeia. A outra meia-final coloca frente a frente Ucrânia e Hungria.

A final está marcada para as 19h00 do dia 19 de março.

A comitiva nacional viaja esta terça-feira, 14 de março, para Budapeste, seguindo depois de autocarro até Debrecen.

A guarda-redes Odete, do Nun'Alvares, saiu da lista final.



Lista final de convocadas:

Guarda-redes: Ana Catarina Pereira (Benfica) e Marta Costa (Benfica)

Fixo: Inês Fernandes (Benfica)

Fixo/Ala: Ana Azevedo (Santa Luzia), Fifó (Benfica) e Inês Matos (Benfica)

Alas: Carolina Rocha (Novasemente), Cátia Morgado (Nun'Álvares), Pisko (Nun'Álvares), Raquel Santos (Benfica) e Sara Ferreira (Benfica)

Pivôs: Janice Silva (Benfica), Carla Vanessa (Nun'Álvares) e Lídia Moreira (Novasemente)