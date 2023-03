Roglic volta a vencer e é o novo líder da Tirreno-Adriático

Primoz Roglic voltou a bater toda a concorrência na 5.ª etapa da Tirreno-Adriático, esta sexta-feira, e passa a vestir a camisola azul de líder da prova.

O esloveno da Jumbo-Visma foi o mais forte no sprint final na meta instalada na contagem de categoria especial, em Sassotetto. Roglic chegou na frente do grupo dos candidatos, com João Almeida a fazer o 8.º lugar na etapa.

O italiano Giulio Ciccone, da Trek-Segafredo, foi segundo e o britânico Tao Geoghegan Hart, da INEOS Grenadiers, terceiro. O anterior líder da geral, o alemão Lennard Kamna, foi 5.º classificado, mas Roglic beneficiou da bonificação de 10 segundos para ultrapassar o ciclista da Bora-hansgrohe.

O esloveno está na frente, com quatro segundos de vantagem sobre Kamna, e João Almeida (UAE Emirates) preserva o 3.º lugar da geral, a 12 segundos de Roglic. O português tem, por sua vez, cinco segundos de vantagem sobre o seu companheiro de equipa, o norte-americano Brandon McNulty, que ocupa o 4.º posto.

No sábado corre-se a 6.ª e penúltima etapa da Tirreno-Adriático, com partida e chegada a Osimo, com os ciclistas a percorrer 193km.