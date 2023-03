Kevin Durant lesiona-se e só voltará em abril

Kevin Durant não volta a jogar no mês de março. O norte-americano dos Phoenix Suns lesionou-se no tornozelo esquerdo no aquecimento para o jogo com os Oklahoma City Thunder, na madrugada de quinta-feira, e falhou a estreia em casa pelos Suns, depois de já ter feito três jogos fora.

Um primeiro diagnóstico apontava para um problema ligeiro, mas depois de realizar exames concluiu-se que a lesão é mais grave e Durant tem, para já, prevista paragem de três semanas. Após esse período será reavaliado.

O jogador, de 34 anos, 13 vezes "All Star", desfalca a nova equipa, para a qual se transferiu, dos Brooklyn Nets, no início de fevereiro. Os Phoenix Suns estão em posição de acesso direto ao "play-off" da NBA, na Conferência Oeste, com 37 vitórias e 29 derrotas.

Apesar de com este registo estar na 4.ª posição da conferência, a equipa do Arizona tem uma vantagem de cinco vitórias sobre os Utah Jazz, a primeira equipa em zona de eliminação.