Kaylee McKeown bate recorde do mundo dos 200 metros costas

A nadadora australiana Kaylee McKeown, tricampeã olímpica, bateu o recorde do mundo dos 200 metros costas, esta sexta-feira, ao nadar a distância em 2.03,14 minutos, no decorrer dos campeonatos regionais de Nova Gales do Sul, na Austrália.

McKeown, que nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 venceu os 100 e 200 metros costas e os 4x100 metros estilos, melhorou o recorde que pertencia à norte-americana Regan Smith e que tinha sido alcançado nos Mundiais de 2019, com 2.03,35 minutos.

A australiana, de 21 anos, conseguiu agora novo recorde, quando faltam quatro meses para os Mundiais deste ano, em julho, em Fukuoka, no Japão, onde defenderá o título mundial conquistado em 2022, em Budapeste.