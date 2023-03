Etapa do Paris-Nice cancelada devido à força do vento

A 6.ª etapa do Paris-Nice, que devia estar na estrada esta sexta-feira, foi cancelada devido a "ventos excecionalmente fortes", justifica a organização.

"Os ventos excecionalmente fortes, que causaram, entre outros danos, a queda de árvores, fazem com que o cancelamento da etapa seja inevitável", lê-se no comunicado publicado no site da prova.

Os ciclistas não cumpriram os 197,5km entre Tourves e La Colle-sur-Loup, por razões de segurança e a prova será retomada no sábado, com a penúltima etapa, entre Nice o Col de la Couillole.



O Paris-Nice é liderado por Tadej Pogacar. O esloveno da UAE Emirates tem seis segundos de vantagem sobre o francês David Gaudu, da Groupama-FDJ, e 46 segundos sobre o dinamarquês Jonas Vingegaard, da Jumbo-Visma.