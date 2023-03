João Almeida sobe a terceiro na Tirreno-Adriático

João Almeida subiu do sétimo para o terceiro lugar da Tirreno-Adriático, esta quinta-feira, após a 4.ª etapa da prova que tem novo líder, o alemão Lennard Kämna. O ciclista português, da UAE-Emirates, foi oitavo classificado da tirada de 217km, que teve Primoz Roglic como grande vencedor.

O esloveno da Jumbo-Visma conquistou a primeira vitória da temporada, na etapa entre Greccio e Tortoreto, com uma contagem de montanha perto da meta.

Roglic foi o melhor no grupo dos principais candidatos à vitória final, com João Almeida incluído. O francês Julian Alaphillipe (Soudal-Quick Step) foi segundo e o britânico Adam Yates, companheiro de equipa de João Almeida, fechou o pódio do dia.

Na geral, Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) perdeu a camisola azul, símbolo de líder da Tirreno-Adriático, e Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) está agora na frente. Roglic é segundo, a seis segundos do alemão, e João Almeida está na terceira posição, a oito segundos do líder.

Nota para Wout van Aert (Jumbo-Visma), que ficou fora da discussão pela vitória, devido a uma queda já dentro dos últimos cinco quilómetros, em que também foi envolvido o britânico Thomas Pidcock (INEOS Grenadiers), vencedor da clássica Strade Bianche e 7.º classificado na Volta ao Algarve.



Na sexta-feira corre-se a 5.ª etapa da Tirreno-Adriático, entre Morro d'Oro e Sarnano Sassotetto, com chegada em contagem de montanha de categoria especial e em que se espera um filtro decisivo para a definição do vencedor da prova.