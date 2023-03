Durant lesiona-se e adia estreia em casa pelos Phoenix Suns

Kevin Durant lesionou-se no aquecimento do jogo que marcaria a sua estreia pelos Phoenix Suns em casa, esta quinta-feira, e deixou desiludidos os milhares de fãs que reservaram lugar no Footprint Center.

Durant lesionou-se num tornozelo, mas as informações disponíveis apontam para um problema ligeiro. Sem Durant, que esteve nos últimos três jogos dos Suns, sempre fora de casa, depois de se transferir dos Brooklyn Nets, a equipa venceu, de forma clara, os Oklahoma City Thunder, por 132-101.

Devin Booker, com 44 pontos, foi o motor dos Suns, perante um adversário frágil, em que o melhor foi Lindy Waters III, com 23 pontos.

A equipa de Phoenix solidifica a posição de "play-off" na Conferência Oeste, com 37 vitórias e 29 derrotas. Os Thunder estão no11.º lugar, o primeiro de eliminação direta, com 31 vitórias e 35 derrotas.

NBA

Resultados

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder, 132-101

Washington Wizards-Atlanta Hawks, 120-122

Boston Celtics-Portland Trail Blazers, 115-93

Miami Heat-Cleveland Cavaliers, 100-104

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks, 113-106

Denver Nuggets-Chicago Bulls, 96-117

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors, 108-100