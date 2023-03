Carla Vanessa espera "jogos difíceis" contra a Ucrãnia

A pivô Carla Vanessa espera “jogos difíceis frente à Ucrânia”, partidas de preparação para o Europeu feminino de futsal.

"Prevejo jogos difíceis frente à Ucrânia, que é uma equipa fisicamente forte e bastante intensa na sua forma de jogar. E gostamos de jogos assim, que se enquadrem dentro da exigência do que vamos encontrar no Campeonato da Europa. Vão ser, certamente, bons momentos competitivos para afinarmos a nossa estratégia e concluirmos mais uma semana de trabalho", referiu a jogadora do Nun'Álvares.

A equipa das quinas prepara o Europeu da modalidade. A primeira adversária será a Espanha, a bicampeã europeia em título.

"Se o nosso querer for superior ao da Espanha, ninguém nos irá parar. Portugal tem tanta qualidade como a Espanha, mas precisa de ser mais eficaz e agressivo em todos os momentos", acrescentou.

Carla Vanessa garante: "Temos tudo para vencer o Europeu, a qualidade está lá. O que falta é querermos mais do que nos últimos dois anos. Se o nosso querer for superior ao da Espanha, ninguém nos irá parar", acrescentou.

As comandadas de Luís Conceição estão “muito unidas e empenhadas em melhorar enquanto equipa. Há uma coesão e uma entreajuda muito grandes que toda a gente nota neste grupo. Essa união pode ajudar-nos a ser felizes no Europeu", acrescentou a jogadora de 32 anos.

Portugal defronta a Ucrânia esta sexta-feira, às 20h30, e também no sábado, às 19h00.

A meia-final contra a Espanha a 19 de março.