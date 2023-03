Philipsen vence ao sprint no Tirreno-Adriático em dia de abanicos

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) impôs-se ao sprint na terceira etapa do Tirreno-Adriático, num dia em que o vento assustou o pelotão nos últimos quilómetros.

Philipsen, de 25 anos, vingou o segundo lugar do dia anterior com o primeiro triunfo do ano, cumprindo os 216 quilómetros entre Follonica e Foligno em 5:19.08 horas, à frente do alemão Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious), segundo, e do eritreu Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty), terceiro.

Apesar dos abanicos (cortes provocados pelo vento) que se registaram nos últimos quilómetros, que apanharam João Almeida, o pelotão acabou por se reencontrar e cortar a meta em bloco.

O português segue em sexto da geral, a 41 segundos do líder, o italiano Filippo Ganna (INEOS), que mantém uma vantagem de 28 segundos para o alemão Lennard Kämna (BORA-hansgrohe), segundo, e de 30 para o norte-americano Magnus Sheffield (INEOS), terceiro. O outro português em prova, Nelson Oliveira (Movistar), continua em bom plano e é 12.º, a 49 segundos.

A geral deve mexer na quarta etapa, na quinta-feira, com 218 quilómetros que partem de Greccio a caminho de Tortoretto, com uma inclinação até à meta, com três passagens em circuito, que vai testar os candidatos.