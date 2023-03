Paulo Jorge Pereira. “Objetivo é ficar em primeiro lugar do grupo”

O selecionador de andebol, Paulo Jorge Pereira, considera decisivos os dois jogos contra a Macedónia do Norte para o apuramento para o Euro 2024.

“Este jogo, amanhã, será o primeiro de dois [com a Macedónia do Norte] e, teoricamente, vai decidir quem ficará em primeiro lugar do grupo, sem menosprezar a Turquia nem o Luxemburgo”, disse.

Paulo Jorge Pereira reforça: “O objetivo primordial é podermos ficar em primeiro lugar do grupo a pensar já na questão do sorteio do próximo Euro”.

O técnico luso acrescenta: “De certa forma, para nós, é um privilégio estar a falar já no sorteio do próximo Euro e a pensar na possibilidade de aceder a um torneio pré-olímpico”.

Portugal defronta, esta quinta-feira, a Macedónia do Norte, em Skopje, em partida do Grupo 1 de apuramento para o Euro 2024.