Gastão Elias em frente no Challenger de Puerto Vallarta

O português Gastão Elias apurou-se para a segunda ronda do Challenger de Puerto Vallarta, no México, ao vencer o argentino Facundo Mena, que desistiu no segundo "set".

O tenista luso, atual 230.º do "ranking" ATP e com entrada direta no quadro principal, eliminou o terceiro cabeça de série da prova em 46 minutos. Gastão Elias dominou o primeiro "set", por 6-1, e o argentino desistiu quando Elias já vencia por 2-0 no segundo "set".

Na segunda ronda, Gastão Elias tem encontro marcado com o japonês Shintaro Mochizuki, atual 274.º do mundo e antigo número um de juniores.