Pichardo: "Recorde do mundo é a única dívida que tenho para comigo e o país"

Pedro Pablo Pichardo quer continuar a somar títulos por Portugal, contudo, há um objetivo a que se sente praticamente obrigado: bater o recorde do mundo do triplo salto, atualmente fixado nos 18,29 metros.

Em entrevista à Sport TV, esta terça-feira, o atleta português, de 29 anos, que na semana passada se sagrou bicampeão europeu do triplo salto em pista coberta, garante que não contempla, sequer, parar por aqui: "Quero fazer o melhor salto da minha vida e conseguir o recorde do mundo."

O objetivo é chegar aos 18,30 metros, mais um centímetro que o recorde do mundo que o britânico Jonathan Edwards estabeleceu no dia 7 de agosto de 1995, na Suécia. Pichardo já passou dos 18 metros por Cuba, mas nunca por Portugal. O triplista sente que tem uma dívida a saldar.

"O recorde do mundo é a única dívida que tenho para comigo, com o meu treinador e com o meu país", salienta o campeão olímpico.

Contudo, a ambição de Pichardo também passa por mais títulos: "Gostaria de ter quatro ou cinco Mundiais, duas ou três medalhas olímpicas, quero o recordo do mundo. Sou bicampeão europeu, quero ser bicampeão do mundo e, depois, bicampeão olímpico. Quero continuar a somar."