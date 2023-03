Nuno Borges e João Sousa falham acesso a Indian Wells

Nuno Borges e João Sousa, atuais números um e dois do ténis português, respetivamente, foram eliminados na primeira ronda de qualificação para Indian Wells, durante a madrugada desta terça-feira.

Borges, 80.º classificado do "ranking" ATP, entrava no "qualifying" como segundo cabeça de série, porém, cedeu perante o espanhol Pablo Andújar, número 249 da hierarquia mundial. O português venceu o primeiro "set", mas permitiu a reviravolta e acabou por perder por 3-6, 6-3 e 6-2. Esta eliminação precoce deverá levar Nuno Borges a cair no "ranking".

Sousa, melhor tenista português de sempre mas atual número 148 do mundo, também ofereceu resistência, mas acabou eliminado pelo austríaco Filip Misolic, 146.º ATP, em três "sets", por 7-6, 2-6 e 6-3.

Nuno Borges perde, assim, a oportunidade de se estrear no quadro principal de um torneio de categoria Masters 1000. Por outro lado, João Sousa falha o regresso a um dos principais palcos do ténis mundial.

Indian Wells fica sem representação portuguesa no quadro principal, dado que Francisco Cabral também não conseguiu entrada em pares.