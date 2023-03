João Almeida sobe ao sexto lugar da Tirreno-Adriático

João Almeida subiu ao sexto lugar da classificação geral individual da Tirreno-Adriático, esta terça-feira. O ciclista português terminou a segunda etapa com o mesmo tempo do vencedor, o neerlandês Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step).

Jakobsen percorreu os 210 quilómetros entre Camaiore e Follonica em 5:06:33. No "sprint" final, deixou para trás o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e o colombiano Fernando Gaviria (Movistar).

João Almeida (UAE Team Emirates) chegou com o pelotão, assim como o italiano Filippo Ganna (INEOS), que mantém a liderança da geral, com 28 segundos de vantagem sobre o alemão Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe). O português está no sexto lugar, a 41 segundos do camisola azul.

Há um outro português bem classificado. Nelson Oliveira, que ocupa o 12.º posto da geral, a 49 segundos do líder, é melhor ciclista da Movistar.

Na quarta-feira, corre-se a terceira etapa, a última antes do início da montanha. Liga Follonica a Foligno, num percurso de 216 km.

[Notícia corrigida às 16h24 - João Almeida subiu a sexto]