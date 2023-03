Inês Murta sobe 45 posições no "ranking" WTA

Inês Murta está em destaque no "ranking" WTA, esta semana, com um ganho significativo de 45 posições. A número três nacional chegou à final do ITF de Manacor, na Academia Rafael Nadal, em Maiorca, e sobe ao lugar 663 da classificação.

Foi uma semana positiva de Murta, que perdeu a final do torneio frente à suíça Valentina Ryser. Na variante de pares, a tenista portuguesa, que fez dupla com a suíça Naima Karamoko, também foi derrotada na final.

Francisca Jorge continua a ser a melhor tenista portuguesa na classificação, no lugar 298. A sua irmã, Matilde Jorge, está na posição 627. Não há qualquer alteração no "top-20" esta semana, com Iga Swiatek a manter a liderança, seguida por Aryna Sabalenka e Jessica Pegula.