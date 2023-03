Francisco Cabral cai, mas segura-se no "top-60"

Francisco Cabral perdeu cinco lugares no "ranking" de pares da ATP. O melhor tenista português, em duplas, está agora no lugar 57. Perdeu cinco posições, depois de ter sido afastado na 2.ª ronda do Open do Chile, onde fez equipa com o sérvio Nikola Cacic.

Cabral é o único tenista português no "top-100". O segundo melhor é Nuno Borges. O número um nacional em singulares está no lugar 117 na classificação de pares. João Sousa está na posição 149.

Esta semana há mudança na liderança, com o regresso do holandês Wesley Koolhof e do britânico Neal Skupski ao primeiro lugar partilhado. O norte-americano Rajeev Ram desceu do topo do "ranking" para o terceiro posto.