Evelise Veiga termina salto em comprimento com oitavo lugar

A portuguesa Evelise Veiga terminou no oitavo lugar a competição do salto em comprimento dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, com 6,36 metros, em Istambul, na Turquia.

A atleta do Sporting, de 27 anos, chegou aos 5,24 metros no primeiro salto válido, mas não finalizado, depois de ter começado o concurso com um nulo. Prosseguiu, depois com 6,36, 6,11 e 6,07 até terminar com 6,19.

Evelise Veiga tinha chegado à final com 6,53, correspondente à sua melhor marca do ano, a cinco centímetros do recorde pessoal “indoor” (6,58).

Com a campeã em título, a ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk, ausente por lesão, a britânica Jazmin Sawyers venceu, com 7,00 metros, a melhor marca mundial do ano, seguida da italiana Larissa Iapichino, com 6,97, um novo recorde transalpino, com a sérvia Ivana Vuleta, três vezes campeã europeia e atual campeã mundial “indoor”, a ser terceira, com 6,91.

O recorde nacional do salto em comprimento é de 7,00 e foi alcançado em 2008 por Naide Gomes, que detém também as duas melhores presenças lusas em Europeus “indoor”, com os triunfos em Madrid 2005 e Birmingham 2007.

A participação da maior delegação lusa de sempre em Europeus de pista coberta chegou ao fim com a disputa da final do triplo, naquela que foi a nona classificação em Istambul 2023 nos oito primeiros lugares, entre as quais três medalhas, duas de ouro (Dongmo e Pichardo) e uma de bronze (Mamona).