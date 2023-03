Pidcock ganha Strade Bianche, Rui Costa quarto

O ciclista britânico Thomas Pidcock (INEOS) venceu a clássica Strade Bianche. Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) terminou no quarto lugar, alcançando o melhor resultado de sempre de um português nesta prova.

O campeão olímpico de XCO atacou a cerca de 50 quilómetros do final dos 184 quilómetros com partida e chegada a Siena e impôs-se em 4:31.41 horas, diante do francês Valentin Madouas (Groupama-FDJ), segundo, a 20 segundos, e do belga Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), terceiro, a 22.

Rui Costa, que foi quarto, a 23 segundos, prolongou a série de bons resultados nesta temporada, na qual já conquistou a geral na Volta à Comunidade Valenciana e o Trofeo Calvià.