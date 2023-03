Carlos Nascimento falha final dos 60 metros em pista coberta

Carlos Nascimento falhou o apuramento para a final dos 60 metros dos Europeus de Atletismo em pista coberta, este sábado.

O atleta português, de 28 anos, terminou a terceira semifinal em 6,71 segundos, tempo insuficiente para a repesca. O último qualificado foi o austríaco Markus Fuchs, 11 centésimas de segundo mais rápido.

O campeão olímpico dos 100 metros e vigente campeão europeu e do mundo dos 60 metros, o italiano Marcell Jacobs, é um dos apurados para a final, com 5,42 segundos. Contudo, o melhor tempo das semifinais pertenceu ao compatriota Samuele Ceccarelli, com 6,47 segundos.

A final realiza-se este sábado, às 17h55, em Istambul, na Turquia.