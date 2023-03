Triplo salto. Pedro Pichardo é campeão da Europa em pista coberta

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se campeão da Europa do triplo salto em pista coberta, esta sexta-feira, em Istambul, na Turquia.

O atleta português, de 29 anos, bateu o recorde nacional ao terceiro salto, com 17,60 metros (melhor marca mundial do ano), depois de ter registado 17,26 metros no primeiro ensaio e de ter abdicado do segundo.

Pichardo junta o ouro nos Europeus de pista coberta às vitórias nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (em 2021), nos Europeus ao ar livre de 2022 e nos Mundiais de 2022. Também tem uma prata nos Mundiais de pista coberta de 2022.

