Triplo salto. Pedro Pichardo é campeão da Europa em pista coberta

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se campeão da Europa do triplo salto em pista coberta, esta sexta-feira, em Istambul, na Turquia.

O atleta português, de 29 anos, conquistou a medalha de ouro com um salto de 17,60 metros, novo recorde nacional e melhor marca mundial do ano. Vitória incontestável do campeão olímpico, com mais de um metro de vantagem sobre o segundo classificado, o grego Nikolaos Andrikopoulos (16,58m).

O outro português em prova, Tiago Pereira, terminou a final na quarta posição, com um melhor salto de 17,51 metros. Ficou a seis centímetros do bronze, que foi para o alemão Max Hess (16,57m).

Pichardo iniciou a final com um salto de 17,26 metros. Abdicou do segundo ensaio e, ao terceiro, saltou para o ouro. Voltou a passar os dois ensaios seguintes e, ao sexto (e último), na procura do recorde dos 18 metros, acabou por fazer um salto nulo.



Pedro Pichardo junta o ouro nos Europeus de pista coberta às vitórias nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (em 2021), nos Europeus ao ar livre de 2022 e nos Mundiais ao ar livre de 2022. Também foi prata nos Mundiais de pista coberta de 2022.