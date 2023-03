João Coelho nas "meias" dos 400 metros com recorde nacional

O português João Coelho qualificou-se esta sexta-feira para as semifinais dos 400 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia, com o novo recorde nacional, de 46,51 segundos.

O atleta do Sporting, de 23 anos, foi o terceiro na quarta das cinco séries da distância, atrás do checo Matej Krsek (46,23) e do espanhol Óscar Husillos (46,28), assegurando a primeira das duas vagas entre os repescados.

Na estreia em Campeonatos da Europa 'indoor', o português foi o oitavo mais rápido nas eliminatórias, dominadas pelo norueguês e superfavorito Karsten Warholm, campeão olímpico e mundial e detentor do recorde do mundo nos 400 metros barreiras, que correu hoje em 45,75.

João Coelho, que tinha como melhor marca pessoal os 46,65 segundos alcançados já este ano, melhorou em 13 centésimos o recorde nacional da distância, que pertencia a Ricardo Santos (46,64 segundos) desde 3 de fevereiro de 2021.