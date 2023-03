Europeus. Arialis Martínez apurada para a final de 60 metros

Arialis Martínez está apurada para a final de 60 metros dos Europeus de Atletismo em pista coberta, em Istambul, na Turquia.

A atleta portuguesa, de 27 anos, ficou no quarto lugar da terceira e última semifinal, com o tempo de 7,24 segundos, que lhe permitiu ser repescada para a final.

Fora da final ficaram as também portuguesas Rosalina Santos, quinta na primeira semifinal, com 7,35 segundos, e Lorène Bazolo, sétima na segunda série, com 7,34 segundos.



A final está marcada para as 18h45 desta sexta-feira.