Auriol Dongmo sagra-se campeã da Europa de lançamento do peso em pista coberta

Auriol Dongmo sagrou-se, esta sexta-feira, campeã europeia do lançamento do peso nos Europeus de Atletismo de pista coberta, que decorrem em Istambul, na Turquia.

A atleta portuguesa, de 32 anos, arrecadou a medalha de ouro com uma marca de 19,76 metros, quase um metro acima da segunda classificada, a alemã Sara Gambetta (18,83m).



Jessica Inchude chegou a estar em posição de ganhar a prata, mas acabou por falhar o bronze por nove centímetros. O melhor ensaio da portuguesa foi de 18,33 metros, contra os 18,42 da sueca Fanny Roos.

Dongmo garantiu o ouro logo à entrada, com um primeiro lançamento de 19,60 metros. Aliás, a portuguesa só fez um lançamento nulo e outro com que não venceria a final. A marca vencedora foi a terceira, de 19,76 metros, com que teria medalhado em Tóquio 2020 (foi quarta).

Dongmo junta este ouro ao dos Mundiais de pista coberta de 2022.