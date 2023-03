Isaac Nader termina no 22.º lugar nos 1500m do Europeu de pista coberta

O português Isaac Nader admitiu ter sentido falta de ritmo competitivo para chegar à final dos 1.500 metros nos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, depois de ter terminado a competição no 22.º lugar.

Isaac Nader falhou o apuramento para a final ao terminar em 3.52,73 minutos a primeira das três séries da distância, baralhada pela estratégia do norueguês Jakob Ingerbrigtsen, que ficou para trás e atacou no fim, para assegurar o último dos três lugares de apuramento direto para a final.

"Honestamente, estamos habituados que o Jakob corra sempre mais rápido, mas hoje foi o que ele quis correr. Ele também não precisa de uma prova rápida, porque tem outro nível. Ele surpreendeu toda a gente, que pensava que ia ter uma corrida na casa dos 3.40, 3.39, mas a este ritmo ou estamos rápidos ou não vale a pena, porque isto é um Campeonato da Europa", afirmou Isaac Nader.

O atleta do Benfica, de 22 anos, chegou a Istambul, os seus segundos Europeus indoor com a 11.ª marca do ano (3.37,29 minutos), tendo como recorde pessoal os 3.36,50 minutos alcançados em 2022, e não escondeu o desânimo, na pista e na zona mista: "O meu receio era esse, por ter poucas provas. O treino está lá, mas, a este nível, é preciso ter mais do que duas provas. É preciso limpar a mente, para recomeçar, e ter um verão risonho".

"Não estava à espera de uma corrida tão tática e as minhas semanas têm sido condicionadas por causa de uma dor na perna, mas não estou a dar desculpa nenhuma. Tenho um novo processo de treino, as coisas estavam a correr bem, apesar de ter algumas dores. Mas não sei mesmo explicar, pensava que ia bem colocado e no final ficou a faltar estar mais forte e mais ritmo competitivo", explicou.

Isaac Nader é atualmente treinado pelo espanhol Enrique Pascual Oliva, consagrado pelas conquistas do antigo atleta Fermín Cacho, depois de ter sido orientado até ao verão de 2022 por Rui Silva, que é o recordista nacional dos 1.500 metros, com 3.34,99 minutos, e também o único português tricampeão em pista coberta, com os títulos alcançados nesta distância em Valência 1998, Viena 2002 e Turim 2009.