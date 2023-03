Francisco Cabral eliminado no Chile

O tenista português Francisco Cabral e o sérvio Nikola Cacic foram eliminados nos quartos de final do torneio de pares de Santiago, no Chile, ao perderem com os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar.

Cabral (52.º do ranking de pares) e Cacic (66.º), que eram os quartos cabeças de série, perderam com Pedro Martínez (51.º) e Jaume Munar (149.º), por 6-4 e 6-4, em 1h16.

O português falhou a segunda presença consecutiva em meias-finais, fase em que caiu na semana passada no Rio de Janeiro, sendo que Cabral já conquistou dois títulos de pares, no Estoril e em Gstaad, na Suíça.