Francisco Cabral avança para a 2.ª ronda no Open do Chile

Francisco Cabral está na 2.ª ronda do torneio de pares do Open do Chile, de categoria ATP 250, equivalente ao Estoril Open.

O tenista português, que faz dupla com o sérvio Nikola Cacic, bateu o par formado pelo equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodriguez, na 1.ª ronda, em dois sets, por duplo 6-4.

Na 2.ª ronda, quartos de final do Open do Chile, Cabral (52) e Cacic (66) vão defrontar a dupla espanhola formada por Pedro Matínez (106) e Jaume Munar (237).