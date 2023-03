Três edições da Volta a Portugal podem ficar sem vencedor

“Objetivamente, nunca homologámos esses resultados, apesar da UCI ter retificado as classificações. É algo que iremos avaliar no local certo, quanto tivermos a informação toda”, salienta Delmino Pereira.

Proteger a nova geração com "tolerância zero"



O ciclismo português continua a ser abalado pela operação "Prova Limpa", que já levou à suspensão da W52-FC Porto e de vários ciclistas do pelotão nacional. Em declarações à Renascença, Delmino Pereira garante empenho total da FPC, em conjunto com a Autoridade Antidopagem de Portugal, o Governo e a UCI, para garantir gerações futuras.

“Uma geração não pode destruir outra. Nós temos muito jovens, grandes talentos, que têm direito à sua profissão e ao seu futuro. É por isso que estamos empenhados em ultrapassar este momento difícil. É importante perceber, também, que a intensificação dos controlos pode levar a novos casos, mas é um risco que não temos problemas em correr”, frisa.

O presidente da Federação de Ciclismo recorda, ainda, que Portugal foi pioneiro em algumas medidas de controlo antidoping na modalidade:

“Fomos o primeiro país do mundo a implementar passaporte biológico em equipas continentais UCI. Equipa de terceira divisão, como as nossas, não são obrigadas a isso em nenhuma parte do mundo. Medidas desta dimensão podem levar ao desvendar de casos positivos, mas o momento exige tolerância zero. Há problemas, mas estamos a resolvê-los.”