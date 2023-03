Nuno Borges estreia-se com vitória em torneios ATP 500

Nuno Borges está nos oitavos de final do Open do México, em Acapulco, após vencer na estreia em torneios da categoria ATP 500.

O tenista português mais cotado da atualidade, atual número 85 do mundo, confirmou o favoritismo perante o "qualifier" norte-americano Nick Chappel, 432.º ATP, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 7-6 (7-3).

Borges vinha da conquista do ATP 125 de Monterrey, o maior título da carreira, e da estreia no "top-85" do "ranking" mundial. Este triunfo coloca-o, provisoriamente, no 77.º lugar, uma estreia no "top-80". Algo que ainda pode mudar, dependendo dos resultados de outros tenistas.

Nos oitavos de final, Borges tentará obter a vitória da carreira: vai defrontar o norueguês Holger Rune, atual número dez do mundo.