João Sousa eliminado na primeira ronda do Open do Chile

João Sousa não passou da primeira ronda do Open do Chile, em Santiago.

O número dois do ténis nacional, atual 147.º do "ranking" ATP, perdeu com o sérvio Laslo Djere, número 55 da hierarquia mundial e sexto cabeça de série do torneio, de categoria ATP 250, por 6-3 e 6-2.

Sousa segue, agora, para os EUA, onde vai disputar a qualificação para o Masters de Indian Wells. Também lá vai estar o compatriota Nuno Borges, atual número 85 do "ranking" e segundo cabeça de série.

O "qualifying" de Indian Wells arranca na segunda-feira, 6 de março. Os dois tenistas portugueses tentarão garantir presença no quadro principal, cujos jogos começam dois dias depois, na próxima quarta-feira.