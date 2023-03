Fábio Cecílio. “Queremos passar à Ronda da Elite só com vitórias”

O ala Fábio Cecílio está de regresso à seleção de futsal e quer continuar a vencer.

Portugal vai ter dois jogos, um particular contra a Suíça (a 2 de março) e outro de qualificação contra a Bielorrússia (a 7).

"O objetivo é vencer todos os jogos. Vamos ter este jogo interessante com a Suíça. Conhecemos bem o treinador, temos a certeza de que será um jogo exigente. Cabe-nos preparar bem o jogo e espero que seja um momento competitivo que sirva para preparar o encontro com a Bielorrússia", refere Fábio Cecílio.

O jogador do Sp. Braga reafirma: “O objetivo é vencer, queremos passar à Ronda da Elite só com vitórias. Aqui não há espaço para facilitismos, queremos terminar este ciclo com um registo 100% vencedor".