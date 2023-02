Nuno Borges vence "challenger" de Monterrey

O tenista português Nuno Borges, sexto cabeça de série, venceu a final do "challenger" de Monterrey, no México, ante o croata Borna Gojo, somando a maior vitória da carreira e o terceiro título do circuito.

Borges, 103.º do ranking mundial, superiorizou-se por 6-4 e 7-6 (8-6), ao cabo de uma hora e 25 minutos, erguendo o troféu ao bater o 160.º jogador da hierarquia mundial.

Foi a sexta final de um challenger em singulares para Nuno Borges, de 26 anos, que tinha vencido em Antália, em 2021, e em Barletta, em 2022, somando no domingo novo título, e o maior da carreira, uma vez que este é um torneio de categoria 125, excluindo resultados em pares.

O maiato entrou melhor na partida, ao quebrar o jogo de serviço do croata logo a abrir, e embalou para um ponto a zeros logo a seguir, fazendo o 2-0, seguindo até ao 6-4 ao cabo de 31 minutos.

No segundo set, um jogo equilibrado deu lugar ao "tie break", no qual o número um nacional recuperou de um 6-4, defendendo dois set points para "virar" e vencer por 8-6.

Com este triunfo, Nuno Borges vai subir 18 lugares no "ranking" mundial, reforçando o estatuto de número um português, com o 85.º lugar na hierarquia.