Capitão Belchior entra em "reality show" e obriga a alteração na seleção de futebol de praia

Nuno Belchior, capitão da seleção nacional de futebol de praia, obrigou a uma alteração na convocatória de Mário Narciso com a sua entrada num novo "reality show" da televisão portuguesa.

O jogador, de 40 anos e atualmente sem clube, estava convocado para um estágio de preparação da seleção que arrancou no domingo em Sesimbra. Belchior foi substituído por Bernardo Lopes, do ACD Sótão, e mais tarde foi conhecida a entrada de Belchior no programa.

O pivot de 40 anos é uma referência da modalidade, com 108 golos apontados em 503 jogos disputados pela seleção.

Esteve em 12 Mundiais, dos quais venceu dois. Passou ainda por clubes como Sporting, Vitória de Guimarães, Roma, Cavalieri del Mare, Lokomotiv Moscovo, e Sporting de Braga.

A seleção continua em estágio até quarta-feira e tem dois jogos marcados frente à Polónia, na terça e quarta-feira.