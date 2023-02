Após triunfo no México, Nuno Borges sobe à melhor posição de sempre no "ranking"

Depois da vitória histórica em Monterrey, Nuno Borges subiu à melhor posição de sempre no "ranking" ATP, o 85.º posto.

É o regresso do tenista de 26 anos ao "top-100". O maiato de 26 anos subiu 18 posições na hierarquia depois de ter vencido a final do "challenger" de Monterrey, no México, ante o croata Borna Gojo.

Foi a sexta final de um challenger em singulares para Nuno Borges, de 26 anos, que tinha vencido em Antália, em 2021, e em Barletta, em 2022, somando no domingo novo título, e o maior da carreira, uma vez que este é um torneio de categoria 125, excluindo resultados em pares.

João Sousa, ex-número um português, caiu quatro posições até ao 147.º posto.

Frederico Silva é agora 225.º do "ranking" (subiu uma posição), Gastão Elias é 248.º (subiu dois lugares) e João Domingues subiu ao 285.º (uma posição de subida).

Foi uma semana com algumas mudanças no "top-10". O americano Taylor Fritz subiu duas posições, para o 5.º posto, tal como Daniil Medvedev, que subiu um posto para o 7.º lugar. Rafael Nadal voltou a cair duas posições e está agora no oitavo lugar.