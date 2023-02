Três internacionais francesas retiram-se da seleção a meses do Mundial feminino

A capitã Wendie Renard e as jogadores Kadidiatou Diani e Marie-Antoinette Katoto, três figuras da seleção feminina francesa, anunciaram a retirada da equipa nos meses que antecedem a participação no Campeonato do Mundo.

Renard, de 32 anos, participou em três Mundiais na carreira e foi a primeira a anunciar a decisão nas redes sociais.

"Não sou perfeita, longe disso, mas não posso continuar a aprovar o sistema atual, longe do exigido para o mais alto nível. É um dia triste, mas necessário para preservar a minha saúde mental. Não vou jogar no Mundial nas atuais condições", pode ler-se.

De acordo com a imprensa francesa, existe um desentendimento antigo entre a selecionadora Corinne Diacre e a capitã de equipa. Há ainda notícias de falta de profissionalismo na seleção.

Pouco depois, duas colegas de equipa seguiram o exemplo da capitã. Diani, a melhor marcadora do campeonato francês, evoca a saída da capitã como uma das razões para agora se "concentrar no clube", mostrando-se disponível para voltar se sucederem mudanças significativas.

Já Katoto, que se encontra lesionada, lembra "acontecimentos de 2019", quando não foi convocada para o Mundial em França, e a lesão sofrida em 2022, mostrando-se "desalinhada com a gestão da seleção e os valores que transmite".

A França vai medir força com o Panamá, Brasil e Jamaica no Campeonato do Mundo de futebol feminino, em julho e agosto.