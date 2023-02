Ruben Guerreiro perde primeiro "round" com vencedor do Tour

Ruben Guerreiro foi o principal adversário de Jonas Vingegaard na 2.ª etapa do Gran Camiño, esta sexta-feira, entre Tui e A Guarda, com chegada ao alto do Monte Trega.

O dinamarquês da Jumbo-Visma, vencedor da última edição da Volta a França, descolou do grupo dos favoritos e 2,5 km da meta e não mais foi alcançado.

Ruben Guerreiro, que este ano já ganhou a Volta à Arábia Saudita, foi segundo, a 21 segundos de Vingegaard, e o espanhol Ion Izagirre, da Cofidis, foi terceiro, a 24 segundos.

O ciclista português da Movistar é segundo na geral, a 28 segundos de Vingegaard, que beneficiou das bonificações. O dinamarquês é o primeiro líder do Gran Camiño, depois de a 1.ª etapa ter sido anulada, devido ao mau tempo.

Destaque, ainda, para Joaquim Silva, da Efapel, segundo melhor português e o melhor das equipas portuguesas, no 12.º lugar.



No sábado corre-se a 3.ª e penúltima etapa da prova galega, com mais um dia para trepadores. Os 163km, entre Esgos e o Alto do Castelo, têm três contagens de primeira categoria, uma instalada na meta, uma de segunda categoria e outra de terceira.