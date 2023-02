Nuno Borges na meia-final do "challenger" de Monterrey

O português Nuno Borges, o luso melhor colocado no "ranking" ATP, está nas meias-finais do "challenger" de Monterrey após bater o alemão Daniel Altmaier em dois "sets".

O 103.º do "ranking" venceu em dois "sets" renhidos. O primeiro foi apenas decidido no "tie-break", com Borges a levar a melhor por 7-2.

No segundo "set", Nuno Borges venceu por 6-4, num jogo que durou, no total, 1h46 minutos.

Nuno Borges entrará na meia-final como favorito frente ao norte-americano Mitchel Krueger, 257.º do "ranking".