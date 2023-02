O português Francisco Cabral perdeu nas meias-finais do Rio Open no Brasil, no torneio de pares.

Ao lado do argentino Horacio Zeballos, Cabral perdeu frente a uma dupla composta pelos argentinos Maximo González e Andres Molteni.

O jogo ficou decidido em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-4. O jogo durou 1h16.

Foi a primeira vez na carreira de Francisco Cabral, 58.º do mundo em pares, que chegou às meias-finais de um torneio de categotia ATP 500.