Francisco Cabral nas meias-finais do Rio Open no Brasil

Francisco Cabral apurou-se para as meias-finais do torneio de pares do Open do Rio de Janeiro, no Brasil. Ao lado do argentino Horacio Zeballos, Cabral ultrapassou a dupla formada pelo bósnio Tomislav Brkic e o equatoriano Gonzalo Escobar, com uma vitória, em dois sets, por 6-4 e 7-6.

É a primeira na sua carreira que o tenista português, vencedor do Estoril Open em 2022, chega a uma fase tão adiantada de um torneio de categotia ATP 500.

Cabral, 58 do "ranking" de pares, vai subir na classificação e, para já, prevê-se uma escalada de seis posições.



Nas meias-finais, a dupla luso-argentina vai defrontar os argentinos Maximo González e Andres Molteni. O jogo está agendado para esta sexta-feira à noite.

No quadro de singulares, o principal favorito à vitória, o espanhol Carlos Alcaráz, está nos quartos de final e vai defrontar o sérvio Dusan Lajovic. O segundo favorito, o inglês Cameron Norrie (13), também está nos "quartos" e defronta o boliviano,Hugo Dellien, responsável pelo afastamento de João Sousa, logo na ronda inaugural.