Dylan Groenewegen vence sprint na 5.ª etapa do UAE Tour

Dylan Groenewegen, da Team Jayxo AlUla, venceu a 5.º etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, disputada ao sprint, em Umm al Quawin.

O ciclista dos Países Baixos bateu a concorrência do colombiano Fernando Gaviria, da Movistar, e do irlandês Sam Bennet, da Bora-hansgrohe. Foi a segunda vitória de Groenewegen, esta temporada, depois de ter vencido a 1.ª etapa da Volta à Arábia Saudita, prova ganha por Ruben Guerreiro e em que Groenewegen ficou com a camisola dos pontos.

A antepenúltima etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos não trouxe novidades à classificação geral, sendo que Remco Evenepoel mantém a liderança. O belga da Soudal-Quick Stpe tem sete segundos de vantagem sobre o australiano Luke Plapp (INEOS Grenadiers) e 11 sobre o espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

No sábado corre-se a 6.ª etapa da Volta aos Emirados Árabes Unidos, com mais um dia para os sprinters brilharem. Para domingo está marcada a última e decisiva etapa da prova, com chegada ao alto de Jebel Hafeet.