O Benfica confirma que o treinador Nuno Brites deixa a equipa feminina de voleibol.

O técnico, de 50 anos, esteve 36 anos ao serviço do clube, tendo começado como jogador.

As encarnadas estão em quinto lugar no campeonato, a duas jornadas do final da fase regular.

A equipa fica entregue a Rita Fernandes, que era a atual treinadora adjunta, e a Fernando Novo, até final da época.