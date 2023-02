Nuno Borges garantiu, esta quinta-feira, o apuramento para os quartos de final do Challenger de Monterrey, no México.

O tenista português mais cotado da atualidade, número 103 do "ranking" ATP e sexto cabeça de série do torneio, derrotou o norte-americano Evan Zhu, 283.º do mundo, em dois "sets", por 6-2 e 6-4, em 58 minutos.

Na disputa por um lugar nas meias-finais, Nuno Borges terá pela frente o alemão Daniel Altmaier, número 95 da hierarquia mundial.