FC Porto eliminado da Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto perdeu em casa do Vesprém, por 32-30, e está matematicamente fora da Liga dos Campeões.

Apesar da motivadora vitória na última jornada frente ao Dínamo Bucareste, a primeira na fase de grupos, os dragões não conseguiram dar seguimento e estão arredados da prova.

Os dragões entraram bem e estiveram por três vezes na frente do marcador. O Porto só voltou a liderar já na segunda parte e o jogo manteve-se renhido até final, mas o Porto acabou mesmo por perder.

Com apenas mais uma jornada por disputar, o Porto segue no último lugar com apenas 3 pontos, agora a cinco pontos do PPD Zagreb, que ocupa o 6.º lugar, o primeiro de qualificação para os oitavos de final.